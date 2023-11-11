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Таунхаусы в периферийная единица Фтиотида, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Konstantinos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Konstantinos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
€95,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Неохори, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Неохори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 73 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
€215,500
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Неохори, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Неохори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
€373,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лонгос, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лонгос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€250,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Фтиотида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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