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Таунхаусы в периферийной единице Фтиотида, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Малесина, Греция
Таунхаус
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. …
$212,528
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Фтиотида, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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