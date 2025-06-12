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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Фтиотида, Греция

Lokroi Municipality
5
Municipal Unit of Malesina
5
Amfikleia Elateia Municipality
5
Kamena Vourla Municipality
3
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9 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Kamena Vourla Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$685,266
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Коттедж 4 комнаты в Kamena Vourla Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 110 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$155,327
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Коттедж 2 комнаты в Makrakomi Municipality, Греция
Коттедж 2 комнаты
Makrakomi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$148,474
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Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$513,950
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Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$513,950
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Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$531,081
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Коттедж 3 комнаты в Makrakomi Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Makrakomi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
$137,053
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Коттедж 5 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$730,951
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Коттедж 16 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 16 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$1,71 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Фтиотида, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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