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Коттеджи в периферийной единице Фтиотида, Греция

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Lokroi Municipality
5
Municipal Unit of Malesina
3
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8 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Малесина, Греция
Коттедж 4 спальни
Малесина, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$755,654
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$413,248
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Grekodom Development
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Коттедж 12 спален в Малесина, Греция
Коттедж 12 спален
Малесина, Греция
Количество спален 12
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Коттедж в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж
Лутра-Ипатис, Греция
Площадь 365 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$422,694
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Малесина, Греция
Коттедж 3 спальни
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$549,030
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Трагана, Греция
Коттедж 4 спальни
Трагана, Греция
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$531,319
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Grekodom Development
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TekceTekce
Коттедж 3 спальни в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
$295,177
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Трагана, Греция
Коттедж 4 спальни
Трагана, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$531,319
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Фтиотида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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