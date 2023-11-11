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Отели в периферийная единица Фтиотида, Греция

коммерческая недвижимость
5
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3 объекта найдено
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Неохори, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неохори, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
€6,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Камена-Вурла, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа, …
€1,85 млн
Отель 1 комната с furnishings в Амфиклия, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Амфиклия, Греция
Комнаты 1
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Гостиничный комплекс находится в районе Фтиотида, у подножия горы Парнассос, в небольшом мес…
€430,000
Realting.com
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