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Квартиры с видом на море в периферийной единице Фтиотида, Греция

Lamia Municipality
4
Municipal Unit of Lamia
4
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Kamena Vourla Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
$89,355
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Lamia Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Lamia Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
$83,499
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в периферийной единице Фтиотида

двухкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Фтиотида, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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