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Жилье в периферийной единице Фтиотида, Греция

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Lokroi Municipality
15
Municipal Unit of Malesina
12
18 объектов найдено
Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 5
Площадь 480 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,77 млн
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Коттедж 4 спальни в Малесина, Греция
Коттедж 4 спальни
Малесина, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$755,654
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$531,319
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Коттедж 4 спальни в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$413,248
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 5
Площадь 493 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 493 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$1,36 млн
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Коттедж 12 спален в Малесина, Греция
Коттедж 12 спален
Малесина, Греция
Количество спален 12
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$1,77 млн
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TekceTekce
Коттедж в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж
Лутра-Ипатис, Греция
Площадь 365 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$422,694
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Вилла в Ливанате, Греция
Вилла
Ливанате, Греция
Количество спален 9
Площадь 525 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 525 кв.м в центральной Греции. Подвал состоит из 2 спальн…
$1,13 млн
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$448,669
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 6
Площадь 580 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
$649,390
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Коттедж 3 спальни в Малесина, Греция
Коттедж 3 спальни
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$549,030
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Коттедж 4 спальни в Трагана, Греция
Коттедж 4 спальни
Трагана, Греция
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$531,319
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$920,953
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Таунхаус в Малесина, Греция
Таунхаус
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. …
$212,528
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Коттедж 3 спальни в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
$295,177
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Коттедж 4 спальни в Трагана, Греция
Коттедж 4 спальни
Трагана, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$531,319
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 4
Площадь 420 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 395 м²
Акважированный коттедж в идеальном месте, подходящем для семейного отдыха. Очень близко к Аф…
$297,727
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Типы недвижимости в периферийной единице Фтиотида

дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Фтиотида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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