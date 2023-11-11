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Греция
Жилая
периферийная единица Фтиотида
Жильё в периферийная единица Фтиотида, Греция
Муниципалитет Молос - Агиос Константинос
10
Муниципалитет Амфиклея - Элатия
5
Lamia
4
Камена-Вурла
4
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22 объекта найдено
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Вилла 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kenourgio, Греция
4
450 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
€600,000
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Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лутра-Ипатис, Греция
4
365 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€358,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Konstantinos, Греция
3
1
75 м²
1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
€95,000
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Лианокладион, Греция
4
2
250 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Fthiotida: Leianokladi - 250 Sq.m., 4 Bedrooms, 2…
€200,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Яницу, Греция
3
1
65 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Яницу, Греция
2
1
70 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Камена-Вурла, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€84,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Tithroni, Греция
3
1
72 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 72 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€158,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Амфиклия, Греция
6
2
160 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Камена-Вурла, Греция
3
1
70 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции на стадии строительства. К…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Акти, Греция
3
1
74 м²
3/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
€95,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Неохори, Греция
3
1
73 м²
2
Продается таунхаус площадью 73 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
€215,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Неохори, Греция
3
1
111 м²
1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
€373,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Modi, Греция
4
2
140 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Konstantinos, Греция
3
1
78 м²
1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
€100,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лонгос, Греция
6
3
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лонгос, Греция
3
1
76 м²
1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Lamia, Греция
3
2
120 м²
1
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Lamia, Греция
3
1
100 м²
1
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эт…
€70,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция
1
128 м²
1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 128 кв.м. в районе Парнас. Рас…
€550,000
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Коттедж 1 комната с furnishings
Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция
1
400 м²
1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 420 кв.м в районе Парнас. Расп…
€3,00 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Стилис, Греция
4
3
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€150,000
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Типы недвижимости в периферийная единица Фтиотида
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Параметры недвижимости в периферийная единица Фтиотида, Греция
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