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Жильё в периферийная единица Фтиотида, Греция

Муниципалитет Молос - Агиос Константинос
10
Муниципалитет Амфиклея - Элатия
5
Lamia
4
Камена-Вурла
4
22 объекта найдено
Вилла 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kenourgio, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kenourgio, Греция
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
€600,000
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лутра-Ипатис, Греция
Комнаты 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€358,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Konstantinos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Konstantinos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
€95,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Лианокладион, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Лианокладион, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Fthiotida: Leianokladi - 250 Sq.m., 4 Bedrooms, 2…
€200,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Яницу, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Яницу, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
€120,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Яницу, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Яницу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
€130,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Камена-Вурла, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€84,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Tithroni, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Tithroni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 72 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€158,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Амфиклия, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Амфиклия, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€350,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Камена-Вурла, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции на стадии строительства. К…
€125,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Акти, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Акти, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
€95,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Неохори, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Неохори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 73 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
€215,500
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Неохори, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Неохори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
€373,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Modi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Modi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Konstantinos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Konstantinos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
€100,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лонгос, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лонгос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лонгос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лонгос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
€80,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Lamia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Lamia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
€80,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Lamia, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Lamia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эт…
€70,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция
Комнаты 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 128 кв.м. в районе Парнас. Рас…
€550,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 420 кв.м в районе Парнас. Расп…
€3,00 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Стилис, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Стилис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€150,000

Типы недвижимости в периферийная единица Фтиотида

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Фтиотида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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