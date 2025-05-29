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Виллы в Petritsi Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Неон-Петрицион, Греция
Вилла
Неон-Петрицион, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Серресе. Первый этаж состоит и…
$125,403
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Параметры недвижимости в Petritsi Municipal Unit, Греция

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