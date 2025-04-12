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Жильё в Petritsi Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в дим Синтика, Греция
Коттедж 7 комнат
дим Синтика, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Серресе. Первый этаж состоит и…
$114,812
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Petritsi Municipal Unit, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов