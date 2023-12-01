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Таунхаусы в Petra, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Anaxos Skoutarou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€1,20 млн
в месяц
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Grekodom Development
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