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Коттеджи в Petra, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в карандаш, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
карандаш, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
€700,000
в месяц
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Grekodom Development
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