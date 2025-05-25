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Виллы с бассейном в Peristasi, Греция

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1 объект найдено
Вилла 9 комнат в Peristasi, Греция
Вилла 9 комнат
Peristasi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$614,652
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Grekodom Development
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