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Земельные участки в Peristasi, Греция

15 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€70,000
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 48714 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€550,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с возмо…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Площадь 312 м²
Количество этажей 1
Продается участок площадью 311 кв.м с возможной площадью застройки 250 кв.м. Участок располо…
€180,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 525 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1140 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 688 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€145,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 8484 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€90,000
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