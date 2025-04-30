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Коттеджи с видом на горы в Peristase, Греция

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11 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 5 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
$260,936
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Коттедж 9 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 9 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 519 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 519 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$448,810
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Коттедж 6 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 6 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$521,872
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Коттедж 6 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 6 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$469,684
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Коттедж 5 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 5 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$290,563
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Коттедж 2 комнаты в Peristase, Греция
Коттедж 2 комнаты
Peristase, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$156,561
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Коттедж 6 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 6 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 274 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$281,811
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Коттедж 5 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 5 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$86,297
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Коттедж 1 комната в Peristase, Греция
Коттедж 1 комната
Peristase, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$78,228
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Коттедж 8 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 8 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 242 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$391,142
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Коттедж 5 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 5 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$276,592
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