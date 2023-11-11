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Отели в Peristasi, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 14 спален с видом на море, с furnishings в Peristasi, Греция
Отель 14 спален с видом на море, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
€1,59 млн
Realting.com
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