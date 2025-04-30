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Квартиры с видом на горы в Peristase, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Peristase, Греция
Квартира 3 комнаты
Peristase, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
$139,406
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Квартира 3 комнаты в Peristase, Греция
Квартира 3 комнаты
Peristase, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
$156,561
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Peristase, Греция
Квартира 4 комнаты
Peristase, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$78,281
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 5 комнат в Peristase, Греция
Квартира 5 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$139,084
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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