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Таунхаусы в Perama Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Lingiades, Греция
Таунхаус
Lingiades, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж -2/2
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подвал состо…
$324,908
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Таунхаус 5 комнат в Lingiades, Греция
Таунхаус 5 комнат
Lingiades, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подвал состо…
$297,467
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Perama Municipal Unit, Греция

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