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Земельные участки в Перея, Греция
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21 объект найдено
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 310 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€175,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11350 кв.м. в пригороде города Салоники
€380,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1214 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€70,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 544 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 602 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€400,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 825 кв.м. в пригороде города Салоники. Район : Переа
€85,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1819 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€1,000,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Перея, Греция
1
2 200 м²
1
Продается земельный участок в пригороде Салоник в районе Переа. Один из последних участков, …
€700,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Area : Perea
€4,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4770 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€102,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 626 кв.м. в Салониках
€225,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 440 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€160,000
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в пригороде города Салоники.Земельный участок…
€70,000
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
4 500 м²
1
Продается земельный участок рядом с г. Салоники. Площадь 4500 кв.м позволяет строить 200 кв.…
€330,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7350 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€250,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€300,000
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2670 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€235,000
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
5 500 м²
1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€150,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Перея, Греция
1
12 500 м²
1
Продается земельный участок площадью 12500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€250,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море
Перея, Греция
1
1
Цена по запросу
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