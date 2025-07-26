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Отели в Peraia, Греция

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1 объект найдено
Отель 950 м² в Thermaikos Municipality, Греция
Отель 950 м²
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 950 м²
Код собственности: HPS5022 - Отель для продажи за €1.100.000. Этот меблированный отель площа…
$1,28 млн
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