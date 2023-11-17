Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Pentalofos
  5. Виллы

Виллы в Pentalofos, Греция

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Neochorouda, Греция
Вилла 4 спальни
Neochorouda, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Код недвижимости: HPS2735 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Центре Oreokastro за 260 000 €. Это 2…
€260,000
Вилла 12 спален с furnishings в Pentalofos, Греция
Вилла 12 спален с furnishings
Pentalofos, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,40 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neochorouda, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Количество этажей 4
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,20 млн
Realting.com
Перейти