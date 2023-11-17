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Земельные участки в Pentalofos, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10250 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€140,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 37500 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
€8,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11375 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1800 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 515 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1515 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€420,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3450 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€110,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4614 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€130,000
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