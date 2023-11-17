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Коттеджи в Pentalofos, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Neochorouda, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Neochorouda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€360,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Pentalofos, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Pentalofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€250,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Neochorouda, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€380,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neochorouda, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,50 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neochorouda, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€240,000
Коттедж 12 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neochorouda, Греция
Коттедж 12 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,40 млн
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