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Отели в Pentalofos, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 1 комната в Neochorouda, Греция
Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 390 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4390 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
€2,20 млн
Realting.com
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