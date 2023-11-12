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Виллы в периферийная единица Пелла, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings в Samari, Греция
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings
Samari, Греция
Комнаты 7
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию комфортную виллу в одном из крупных городов, который расположен н…
€525,000
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nea Agathoupoli, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Agathoupoli, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€400,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Метони, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Метони, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€299,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Арависос, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Арависос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
€550,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пелла, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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