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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Пелла, Греция

Edessa Municipality
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Agios Athanasios, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$120,030
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Agios Athanasios, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м в северной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
$208,749
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Пелла, Греция

Недорогая
Элитная
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