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Таунхаусы в периферийная единица Пелла, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м в северной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
€200,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€150,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€115,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пелла, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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