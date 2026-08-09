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Таунхаусы в периферийной единице Пелла, Греция

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Edessa Municipality
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3 объекта найдено
Таунхаус в Арниса, Греция
Таунхаус
Арниса, Греция
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$135,781
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Таунхаус в Mesimeri, Греция
Таунхаус
Mesimeri, Греция
Количество спален 4
Площадь 137 м²
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$177,106
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Арниса, Греция
Таунхаус
Арниса, Греция
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Продается таунхаус площадью 107 кв.м в северной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
$236,142
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в периферийной единице Пелла, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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