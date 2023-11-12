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Дома в периферийная единица Пелла, Греция

виллы
4
коттеджи
31
таунхаусы
3
40 объектов найдено
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sfendami, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sfendami, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м в северной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
€200,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Sfendami, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Sfendami, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€80,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Eleftherochori, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Eleftherochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 78 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из одной спа…
€100,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Alonia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Alonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€330,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Alonia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Alonia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€330,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Sfendami, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Sfendami, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€100,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Notia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Notia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€250,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Notia, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Notia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
€80,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Муниципалитет Пелла, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Муниципалитет Пелла, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
€170,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Айос-Панделеимон, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Айос-Панделеимон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
€110,000
Коттедж 4 комнаты с furnishings в Eleftherochori, Греция
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Eleftherochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. У объекта есть камин. Недви…
€270,000
Дом 2 спальни в Лутраки, Греция
Дом 2 спальни
Лутраки, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Лутраки – один из популярных курортных городов в 80 км от Афин. Городок расположен у подножи…
€280,000
Дом 2 спальни в Лутраки, Греция
Дом 2 спальни
Лутраки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается квартира в Лутраки площадью 110 кв.м. на 1-м этаже в трехэтажном доме. Квартира им…
€220,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Sfendami, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Sfendami, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Эйинион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Эйинион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€110,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Loutros, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Loutros, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
€106,000
Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Пелла, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Пелла, Греция
Комнаты 1
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 295 кв.м в городе Янница в регионе Центральная Македония на сев…
€370,000
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings в Samari, Греция
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings
Samari, Греция
Комнаты 7
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию комфортную виллу в одном из крупных городов, который расположен н…
€525,000
Коттедж 7 спален с furnishings в Alonia, Греция
Коттедж 7 спален с furnishings
Alonia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€185,000
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nea Agathoupoli, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Agathoupoli, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€400,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Platanos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platanos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€170,000
Коттедж 8 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Эдессы, Греция
Коттедж 8 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Эдессы, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 3…
€450,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Пелла, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Пелла, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€150,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Neochori, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Neochori, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€220,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эйинион, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эйинион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€115,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Pigi, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Pigi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из о…
€90,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Метони, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Метони, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€299,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пелла, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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