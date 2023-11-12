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40 объектов найдено
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Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sfendami, Греция
11
3
500 м²
4
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
4
1
107 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м в северной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Sfendami, Греция
4
1
130 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€80,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с furnishings
Eleftherochori, Греция
2
1
78 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 78 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из одной спа…
€100,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Alonia, Греция
4
2
285 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Alonia, Греция
6
2
360 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Sfendami, Греция
5
1
180 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€100,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Notia, Греция
3
1
96 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Notia, Греция
4
1
130 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
€80,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Муниципалитет Пелла, Греция
5
2
180 м²
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Айос-Панделеимон, Греция
5
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Eleftherochori, Греция
4
180 м²
3
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. У объекта есть камин. Недви…
€270,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Лутраки, Греция
3
2
800 м²
Лутраки – один из популярных курортных городов в 80 км от Афин. Городок расположен у подножи…
€280,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Лутраки, Греция
2
2
110 м²
Продается квартира в Лутраки площадью 110 кв.м. на 1-м этаже в трехэтажном доме. Квартира им…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Sfendami, Греция
4
1
143 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Эйинион, Греция
4
1
65 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Loutros, Греция
4
1
100 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
€106,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Пелла, Греция
1
295 м²
1
На продажу выставлен коттедж 295 кв.м в городе Янница в регионе Центральная Македония на сев…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings
Samari, Греция
7
340 м²
3
Предлагаем Вашему вниманию комфортную виллу в одном из крупных городов, который расположен н…
€525,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с furnishings
Alonia, Греция
9
4
220 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€185,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Agathoupoli, Греция
8
3
300 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platanos, Греция
4
2
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Эдессы, Греция
10
3
450 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 3…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Пелла, Греция
4
1
225 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
€300,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
4
2
184 м²
1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Neochori, Греция
7
3
350 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эйинион, Греция
7
3
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
3
2
81 м²
1
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€115,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Pigi, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из о…
€90,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Метони, Греция
5
1
200 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€299,000
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