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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Пелла, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Agios Athanasios, Греция
Коттедж 4 комнаты
Agios Athanasios, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в регионе Каймактсалан. Первый этаж состоит из…
$264,993
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Notia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Notia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$288,036
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Пелла, Греция

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