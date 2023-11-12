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Отели в периферийная единица Пелла, Греция

Муниципалитет Эдессы
4
Эдеса
4
Отель В архив
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5 объектов найдено
Отель 8 спален с видом на горы, с furnishings в Лутраки, Греция
Отель 8 спален с видом на горы, с furnishings
Лутраки, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 602 м²
Количество этажей 1
Продаётся гостиница недалеко от популярного туристического курорта северной Греции. Площадь …
€580,000
Отель 14 комнат с furnishings в Samari, Греция
Отель 14 комнат с furnishings
Samari, Греция
Комнаты 14
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 2
Продаётся гостиница, состоящая из 2 зданий. Первое здание "А" было построено в 1986 году, ка…
€1,10 млн
Отель 40 комнат с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Отель 40 комнат с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 40
Площадь 3 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию традиционную гостиницу, площадью 3500 кв.м, в популярном горнолыж…
€2,50 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 2500 кв.м в одном из популярных горнолыжных курортов Греции. Го…
€3,50 млн
Отель 9 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Метони, Греция
Отель 9 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Метони, Греция
Комнаты 9
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …
€700,000

Типы недвижимости в периферийная единица Пелла

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