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Отели в периферийной единице Пелла, Греция

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1 объект найдено
Отель 2 500 м² в Арниса, Греция
Отель 2 500 м²
Арниса, Греция
Площадь 2 500 м²
Продается отель площадью 2500 кв.м в регионе Каймактсалан. Из окон открывается великолепны…
$2,36 млн
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