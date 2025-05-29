Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Пелла
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в периферийной единице Пелла, Греция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Almopia Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Almopia Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в регионе Каймактсалан. Из окон открывается вид на горы…
$135,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Пелла, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти