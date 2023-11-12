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Квартиры в периферийная единица Пелла, Греция

двухкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лутраки, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лутраки, Греция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в регионе Каймактсалан. Квартира расположена на этаже и…
€130,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с bright в Nea Zoi, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с bright
Nea Zoi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Peristeri - 67 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
€120,000
Квартира 2 комнаты с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Квартира 2 комнаты с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продаются квартиры в комплексе в живописной горной деревушке недалеко от популярного горнолы…
€34,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Alonia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Alonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€82,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Пелла, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Пелла, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …
€70,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пелла, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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