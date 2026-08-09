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Жилье в периферийной единице Пелла, Греция

;
Edessa Municipality
20
Pella Municipality
4
Almopia Municipality
3
27 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Mesimeri, Греция
Коттедж 3 спальни
Mesimeri, Греция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$283,370
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Вилла в Арависос, Греция
Вилла
Арависос, Греция
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$649,390
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Вилла в Mesimeri, Греция
Вилла
Mesimeri, Греция
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$507,705
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 3 спальни в Mesimeri, Греция
Коттедж 3 спальни
Mesimeri, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из гостин…
$401,441
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Вилла в Mesimeri, Греция
Вилла
Mesimeri, Греция
Количество спален 5
Площадь 433 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 433 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$609,544
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Вилла в Mesimeri, Греция
Вилла
Mesimeri, Греция
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,30 млн
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Вилла в Mesimeri, Греция
Вилла
Mesimeri, Греция
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,24 млн
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Коттедж 1 спальня в Mesimeri, Греция
Коттедж 1 спальня
Mesimeri, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$206,624
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Коттедж 1 спальня в Арависос, Греция
Коттедж 1 спальня
Арависос, Греция
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 78 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из одной спа…
$118,071
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Коттедж 3 спальни в Mesimeri, Греция
Коттедж 3 спальни
Mesimeri, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$271,563
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Коттедж 3 спальни в Арниса, Греция
Коттедж 3 спальни
Арниса, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в регионе Каймактсалан. Первый этаж состоит из…
$271,563
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Таунхаус в Арниса, Греция
Таунхаус
Арниса, Греция
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$135,781
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Таунхаус в Mesimeri, Греция
Таунхаус
Mesimeri, Греция
Количество спален 4
Площадь 137 м²
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$177,106
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Коттедж 3 спальни в Mesimeri, Греция
Коттедж 3 спальни
Mesimeri, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$236,142
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Коттедж 2 спальни в Пела, Греция
Коттедж 2 спальни
Пела, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 2 спальны…
$100,360
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Коттедж 2 спальни в Орма, Греция
Коттедж 2 спальни
Орма, Греция
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из гостиной с к…
$188,913
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Коттедж 5 спален в Mesimeri, Греция
Коттедж 5 спален
Mesimeri, Греция
Количество спален 5
Площадь 285 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж в Mesimeri, Греция
Коттедж
Mesimeri, Греция
Площадь 175 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$172,970
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Коттедж 4 спальни в Mesimeri, Греция
Коттедж 4 спальни
Mesimeri, Греция
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$454,573
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Коттедж 6 спален в Mesimeri, Греция
Коттедж 6 спален
Mesimeri, Греция
Количество спален 6
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$460,476
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Коттедж 3 спальни в Mesimeri, Греция
Коттедж 3 спальни
Mesimeri, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$265,659
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Коттедж 5 спален в Mesimeri, Греция
Коттедж 5 спален
Mesimeri, Греция
Количество спален 5
Площадь 410 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$944,567
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Коттедж 5 спален в Mesimeri, Греция
Коттедж 5 спален
Mesimeri, Греция
Количество спален 5
Площадь 369 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 369 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$507,705
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Коттедж в Пела, Греция
Коттедж
Пела, Греция
Площадь 295 м²
На продажу выставлен коттедж 295 кв.м в городе Янница в регионе Центральная Македония на сев…
$436,862
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Таунхаус в Арниса, Греция
Таунхаус
Арниса, Греция
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Продается таунхаус площадью 107 кв.м в северной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
$236,142
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Дом 2 комнаты в Лутраки, Греция
Дом 2 комнаты
Лутраки, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается квартира в Лутраки площадью 110 кв.м. на 1-м этаже в трехэтажном доме. Квартира им…
$242,866
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Дом 3 комнаты в Лутраки, Греция
Дом 3 комнаты
Лутраки, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Лутраки – один из популярных курортных городов в 80 км от Афин. Городок расположен у подножи…
$308,832
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Типы недвижимости в периферийной единице Пелла

дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Пелла, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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