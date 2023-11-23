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Земельные участки в Pefka, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Pefka, Греция
Земельные участки 1 комната
Pefka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 626 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€128,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Pefka, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Pefka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 8000 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€170,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Pefka, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Pefka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€180,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Pefka, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Pefka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2750 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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