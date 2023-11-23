Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Pefka

Коммерческая недвижимость в Pefka, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Pefka, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Pefka, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 008 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 0,8 гектара на юго-востоке Салоники, в 18 км от центра …
€1,50 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Pefka, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Pefka, Греция
Комнаты 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается помещения для коммерческой деятельности в городе Салоники. Помещение, площадью 80 …
€75,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
Перейти