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Квартиры в Pefka, Греция

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1 объект найдено
Квартира 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Pefka, Греция
Квартира 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pefka, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€750,000
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