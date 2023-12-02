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Виллы в Pefka Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€2,10 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€420,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Pefka Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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