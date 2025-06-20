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Коттеджи с видом на горы в Pefka Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$720,091
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Pefka Municipal Unit, Греция

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