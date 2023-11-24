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Коттеджи в Pefka Municipal Unit, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продаётся земельный участок, площадью 1100 кв.м, на котором имеется готовый фундамент под ко…
€130,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€380,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Pefka Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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