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Жильё в Pefka, Греция

3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Pefka, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€140,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в Pefka, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefka, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, , Отл…
€260,000
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Квартира 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Pefka, Греция
Квартира 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pefka, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€750,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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