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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Парос, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 10 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая 10 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 10
Площадь 400 м²
Продается бизнес площадью 400 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на го…
€950,000
Коммерческая 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Piso Livadi, Греция
Коммерческая 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Piso Livadi, Греция
Комнаты 10
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 400 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на го…
€950,000
Realting.com
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