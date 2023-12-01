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Земельные участки в Парикия, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Парикия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Парикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7750 кв.м. в регионе Киклады. На территории строение, п…
€350,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Парикия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Парикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможн…
€2,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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