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Квартиры с садом в Парикия, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Парикия, Греция
Квартира 3 комнаты
Парикия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция Предлагаются апартам…
$353,697
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