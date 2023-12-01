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Жильё в Парикия, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Парикия, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Парикия, Греция
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция Предлагаются апартам…
€340,000
в месяц
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