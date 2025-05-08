Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Паралиа
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Паралиа, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Паралиа, Греция
Таунхаус 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$91,639
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти