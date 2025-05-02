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Коттеджи с видом на море в Паралиа, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 6 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$545,360
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$304,601
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$287,029
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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