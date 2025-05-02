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Коттеджи с видом на горы в Паралиа, Греция

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12 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 6 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 182 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$407,060
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Коттедж 6 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 6 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$545,360
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Коттедж 7 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$304,601
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Коттедж 10 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 10 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$203,530
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Коттедж 3 комнаты в Коринос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Коринос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$172,218
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Коттедж 7 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 357 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 357 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$333,998
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Коттедж 1 комната в Паралиа, Греция
Коттедж 1 комната
Паралиа, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$111,755
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Коттедж 2 комнаты в Паралиа, Греция
Коттедж 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 27 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из одно…
$168,197
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Коттедж 6 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 6 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$115,118
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Коттедж 5 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
$229,624
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Коттедж 4 комнаты в Паралиа, Греция
Коттедж 4 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$208,749
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Коттедж 7 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 380 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$420,140
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