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Земельные участки в Пляж Геракини, Греция

19 объектов найдено
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Полийирос, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
Этаж -1
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3677 m2, Код. HPS3966, 650.000 €
€650,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€155,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8268 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€350,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4816 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€560,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5497 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€550,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5538 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€550,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€110,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€70,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2080 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
€600,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 449 кв.м. на полуострове Ситония, региона …
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 422 кв.м. на полуострове Ситония, региона …
€135,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3613 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€450,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4770 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€2,60 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5658 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€1,06 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 675 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€170,000
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