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Коттеджи в Пляж Геракини, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€450,000
Realting.com
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