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Коммерческая недвижимость в Пляж Геракини, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Бизнес имеет у…
€160,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 182 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Недвижимость п…
€180,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческое помещение 210 кв.м. на полуострове Ситония. Помещение функционирует к…
€1,000,000
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