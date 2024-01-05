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Земельные участки в Panorama Municipal Unit, Греция

16 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Район: Панорама
€365,000
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1004 кв.м. в Салониках. На территории стро…
€600,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2036 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3500 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€350,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 2 009 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2009 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью по…
€700,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 245 кв.м. в Салониках. На территории подве…
€100,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 42000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
€430,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3800 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью по…
€1,60 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6938 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€2,45 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1350 кв.м. в Салониках. Имеет вид на море
€100,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 250 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1250 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€750,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1056 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€800,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€800,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 2 020 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2020 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€1,65 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€550,000
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Агентство
Grekodom Development
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