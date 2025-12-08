Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Pamvotida Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Pamvotida Municipal Unit, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Platania, Греция
Вилла
Platania, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продаётся – Отдельный дом в Дросохори, Янина Продаётся в живописном районе Дросохори (Io…
$255,597
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Pamvotida Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти